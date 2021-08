Evo Morales cria "Estado-Maior do Povo" na Bolívia para defender governo de Arce

Sputnik - O ex-presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) liderou na segunda-feira (30) o lançamento de um "Estado-Maior do Povo", constituído por organizações sindicais e sociais com objetivo de defender o atual "processo de mudança" e o governo democrático de Luis Arce.

"As organizações sociais, sindicais e indígenas decidimos formar o Estado-Maior do Povo para o povo como um espaço de defesa da soberania e dignidade de nossa revolução democrática e cultural", anunciou Morales no final da reunião de dirigentes realizada em Cochabamba.

A iniciativa surgiu em meio à tensão entre o governo e a oposição conservadora, acrescentada pelo recente relatório internacional que denunciou os massacres políticos ocorridos nos primeiros dias do governo transitório de Jeanine Áñez (2019-2020) apoiado pela direita local.

Mídias oficiais divulgaram a declaração do Estado-Maior com assinaturas de Morales e dirigentes nacionais dos sindicatos dos mineiros e petroleiros, junto com organizações de cooperativistas de mineiros, mulheres camponesas e povos indígenas.

