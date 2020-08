Evo Morales denuncia perseguição de líderes sindicais e políticos na Bolívia

247 - O governo golpista de Jeanine Añez está perseguindo líderes opositores, denunciou o ex-presidente Evo Morales. "Defenderemos os direitos sindicais e políticos", escreveu no Twitter. Morales rejeitou as acusações contra Guarachi, secretário-executivo da Central dos Trabalhadores da Bolívia, e Yañiquez, chefe do Movimento Rumo ao Socialismo do Congresso.

O governo de Jeanine Añez acusou esse dois líderes e o próprio Evo Morales, de um ataque às condições de saúde da população, por apoiarem as manifestações que rejeitaram o adiamento das eleições para 18 de outubro.

O anúncio do adiamento das eleições provocou protestos maciços na cidade boliviana de El Alto, informa a Prensa Latina.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.