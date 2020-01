Evo Morales diz que pode ser candidato a deputado ou senador na Bolívia

"No meu departamento, eles me pediram para ser candidato a deputado ou senador, estão discutindo isso, vai depender do departamento em que eu moro, que é Cochabamba", disse o presidente deposto edit

Sputnik - O ex-presidente da Bolívia Evo Morales (2006-2019) disse nesta quinta-feira (30) que não descarta continuar na política como deputado ou senador.

"No meu departamento, eles me pediram para ser candidato a deputado ou senador, estão discutindo isso, vai depender do departamento em que eu moro, que é Cochabamba", disse o presidente deposto em entrevista para a Rádio El Destape.

Morales disse, no entanto, que "em algum momento" ele tomou a decisão de deixar a atividade política.

"Meu plano era acabar com esse governo porque vencemos as eleições, chegamos a 25 [2025] e nos retiramos da política, mas agora eles me provocaram", disse Morales ao dizer que avalia voltar à política.

De qualquer forma, Morales afirmou que não deseja assumir nenhum cargo caso o candidato presidencial do Movimento ao Socialismo (MAS) nas eleições nacionais o ex-Ministro da Economia, Luis Arce, ganhe o pleito.

"Eu não gostaria de ser um funcionário de oito horas, sou muito livre, muito independente e uma autoridade eleita é livre", disse ele.