Evo Morales diz que seu partido vai voltar ao governo na Bolívia

O ex-presidente boliviano Evo Morales garante que, se as eleições presidenciais forem garantidas, o Movimento ao Socialismo (MAS) vencerá no primeiro turno

247 - Em entrevista ao canal BBC Mundo na quarta-feira (24), o presidente boliviano deposto indicou que se as eleições presidenciais bolivianas, marcadas para 6 de setembro, forem realizadas normalmente, o candidato do MAS, Luis Arce, “com experiência de campanha e muita confiança ”, vencerá as eleições.

“Na minha primeira candidatura em 2002, vencemos as eleições (...) agora também vencemos no primeiro turno. Ganhamos todas as eleições e, se perdermos, respeitaremos, é claro. São as pessoas que definem, os resultados devem ser respeitados, é para isso que servem as eleições. Isso é democracia ", enfatizou Morales.

Seu status de refugiado na Argentina não o impede de continuar participando ativamente da política de seu país. O candidato à Presidência da Bolívia do Movimento ao Socialismo (MAS), Luis Arce, lidera as pesquisas de intenção de votos.

O ex-presidente questionou a gestão da crise sanitária causada pelo novo coronavírus por parte da autoproclamada presidente da Bolívia, Jeanine Áñez. O país tem 26.389 infectados, informa HispanTV.

