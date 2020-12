Evo Morales é agredido com cadeira durante reunião do MAS

"Denunciamos que a direita golpista busca destruir a unidade do MAS-IPSP enviando infiltrados para gerar violência nos nossos ampliados cujo objetivo é a eleição democrática e pública de nossos candidatos às eleições subnacionais", escreveu o ex-presidente da Bolívia Evo Morales edit

247 - O ex-presidente da Bolívia Evo Morales foi agredido com uma cadeira durante um evento do Movimento pelo Socialismo (MAS) em Cochabamba, nessa segunda-feira (14). Em postagem no Twitter, o ex-presidente culpou "infiltrados" da direita pelo ataque.

"Denunciamos que a direita golpista busca destruir a unidade do MAS-IPSP enviando infiltrados para gerar violência nos nossos ampliados cujo objetivo é a eleição democrática e pública de nossos candidatos às eleições subnacionais", escreveu ele no Twitter.

Morales também acusou a imprensa "de direita" de deturpar o ocorrido. "Se estou em reuniões em que os candidatos são escolhidos, diz que é 'ótimo', e se não estou, fazem isso contra Evo. Eles não estão interessados ​​na verdade. O MAS-IPSP é o maior partido da nossa história e possui diversas formas de eleger candidatos", afirmou.

Denunciamos que la derecha golpista trata de destruir la unidad del MAS-IPSP enviando infiltrados para generar violencia en nuestros ampliados que tienen como objetivo la elección democrática y pública de nuestros candidatos para los comicios subnacionales. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 14, 2020

Prensa de derecha tergiversa: si estoy en reuniones donde se eligen a candidatos, dice que es “dedazo”, y si no estoy que lo hacen en contra de Evo. No les interesa la verdad. El MAS-IPSP es el partido más grande de nuestra historia y tiene diversas formas de elegir a candidatos. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 14, 2020

