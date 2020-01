Evo Morales promete criar 'milícias armadas' se voltar para a Bolívia, segundo a Reuters

O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, formará milícias armadas do povo assim "como na Venezuela", caso volte a seu país, informou à Reuters em declaração feita na Argentina, onde reside atualmente edit

Exilado na Argentina, Morales se refere em seus comentários a uma formação cívico-miitar, designada como Milícia Bolivariana, um dos grupos armados e força de choque venezuelana, composta por civis (reservistas), ex-militares e oficiais que funcionam como um braço operacional que hoje apoia o governo de Nicolás Maduro.

"Na Bolívia, se as Forças Armadas estão atirando nas pessoas, matando pessoas, as pessoas têm o direito de organizar sua segurança", comentou Morales em entrevista à Reuters no domingo (12).

Na gravação divulgada pela estação de rádio Kawsachum Coca, Morales considerou um "enorme erro não ter tido um plano B" para defender o seu governo. Seu mandato desmoronou após vários dias de protestos de cidadãos e a declaração pública do Comando das Forças Armadas, que pediu sua renúncia.

"Por que este golpe de Estado? Reconhecemos que temos confiado muito; foi um erro enorme, não tínhamos um plano B", lamentou.

"Se eu voltar à Bolívia, temos de organizar como na Venezuela, milícias armadas do povo", comentou Morales na gravação.

A informação é da Sputnik.