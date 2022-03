Coronel McGregor, que atuou na Guerra do Golfo, compara tática do presidente da Ucrânia a de combatentes islâmicos no Oriente Médio; usa civis como escudos humanos edit

Blog do Esmael e 247 - Os militares ucranianos estão recorrendo aos métodos dos extremistas do Oriente Médio e usando civis como escudos humanos. Esta opinião foi expressa na Fox Business pelo ex-assessor do secretário de Defesa dos EUA, coronel Douglas McGregor.

Segundo ele, Zelensky precisa reconhecer a “inevitabilidade” da derrota das Forças Armadas da Ucrânia e aceitar as condições de Moscou para não expor “um grande número de sua população a riscos desnecessários”.

Os militares ucranianos estão usando táticas islâmicas nas cidades, enquanto as tropas russas, ao contrário, estão tentando não danificar a infraestrutura. Esta opinião foi expressa na Fox News pelo ex-assessor do secretário de Defesa dos EUA, coronel Douglas McGregor.

– As tropas ucranianas estão escondidas em áreas povoadas porque não têm mobilidade, defesa aérea, cobertura aérea, infraestrutura logística. Agora estão se misturando com a população civil – disse o militar aposentado.

– Vimos isso no Oriente Médio. Quando derrotamos os islâmicos, eles fugiram para as cidades, usaram pessoas, civis, como escudos humanos e tentaram evitar a destruição. E acho que é exatamente isso que está acontecendo hoje: o exército ucraniano está usando a população para evitar a derrota – expressou McGregor.

Ao mesmo tempo, Vladimir Putin está “fazendo o seu melhor” para manter a maior parte da Ucrânia intacta. Além disso, nos primeiros dias da operação especial, o exército russo até agiu “muito brandamente”, acredita o coronel.

– Francamente, surpreendentemente pouco dano. O dano é muito menor do que infligimos ao Iraque quando enviamos tropas para lá em 1991 e depois em 2003 – comparou McGregor.

Ele também expressou a opinião de que o cerco e a derrota das Forças Armadas da Ucrânia são “evitáveis”. Em sua opinião, o presidente Zelensky está tentando atrasar esse resultado depositando esperanças na ajuda dos EUA, apesar de Biden já ter dito que não enviará soldados americanos para a Ucrânia.

Na opinião do coronel, o desenvolvimento da situação depende do comportamento de Zelensky. “Os russos deixaram bem claro que querem uma Ucrânia neutra. Tudo poderia ter acabado há alguns dias se ele concordasse com isso”, disse.

Ao mesmo tempo, McGregor não escondeu sua atitude negativa em relação ao presidente ucraniano. “Na minha opinião, Zelensky é um fantoche, e ele coloca um grande número de sua população em risco desnecessário”, ressaltou.

MacGregor atuou na primeira Guerra do Golfo, entre 1990 e 1991, e foi assessor sênior do secretário de Defesa dos EUA, no governo Trump.

Veja o vídeo, em inglês:

