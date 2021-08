Ex-assessora que acusou governador de Nova York de assédio apresenta queixa criminal

Por Jonathan Allen e Joseph Ax (Reuters) - Uma ex-assessora que acusou o governador de Nova York, Andrew Cuomo, de apalpá-la na residência oficial entrou com uma queixa criminal no departamento do xerife do condado de Albany, informou o departamento nesta sexta-feira.

A mulher, cujo nome não foi divulgado, era uma assistente executiva que disse aos investigadores estaduais que Cuomo apalpou seu seio em uma ocasião. É a mais grave das acusações de assédio sexual enfrentadas por Cuomo, cuja carreira política antes ascendente como parte de uma das famílias mais poderosas do Partido Democrata do país está à beira do colapso.

A ex-assessora é uma das 11 mulheres que, segundo anúncio de investigadores estaduais nesta semana, foram assediadas sexualmente por Cuomo. O governador está resistindo a pedidos generalizados para renunciar, inclusive do presidente dos EUA, Joe Biden, e enfrenta um processo de impeachment.

PUBLICIDADE

Em uma entrevista coletiva na sexta-feira, os advogados que defendem Cuomo e seu gabinete argumentaram que a investigação foi tendenciosa desde o início.

"Não houve nenhuma investigação imparcial neste caso", disse Rita Glavin, advogada que representa Cuomo. "A investigação foi conduzida para apoiar uma narrativa predeterminada."

PUBLICIDADE

A assistente executiva disse aos investigadores que Cuomo a chamou à mansão em novembro de 2020, a conduziu para uma sala, fechou a porta, deslizou a mão por baixo da blusa e colocou a mão sobre o sutiã, de acordo com relatório dos investigadores, divulgado na terça-feira pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.