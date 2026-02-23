Ex-embaixador britânico é preso em Londres por vínculos com Epstein

247 - O ex-embaixador britânico nos Estados Unidos Peter Mandelson foi preso nesta segunda-feira (23), em Londres, sob suspeita de má conduta no exercício de cargo público em razão de seus vínculos com o financista Jeffrey Epstein. As informações foram divulgadas pela Folha de S.Paulo.

A detenção ocorre uma semana depois de o ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor também ter sido conduzido para interrogatório pela polícia britânica por acusação semelhante, ampliando a pressão sobre figuras públicas ligadas ao empresário americano.

De acordo com novos documentos tornados públicos pelo governo dos Estados Unidos, a relação de amizade entre Mandelson e Epstein era mais profunda do que se sabia anteriormente. Os registros indicam que o ex-embaixador teria compartilhado informações governamentais confidenciais com o financista, o que fundamenta a suspeita de irregularidade no exercício de suas funções públicas.

Os papéis revelam ainda que o brasileiro Reinaldo Ávila da Silva, marido de Mandelson, recebeu £ 10 mil (cerca de R$ 71 mil) do bilionário americano. O repasse financeiro passou a integrar o conjunto de fatos analisados pelas autoridades.

Após a repercussão do caso, Mandelson anunciou sua aposentadoria da Câmara dos Lordes, encerrando sua atuação na Casa legislativa britânica em meio às investigações.

A polícia britânica não divulgou detalhes adicionais sobre o andamento do inquérito até o momento.