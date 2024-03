Ex-executivos do Twitter processam Elon Musk por mais de US$ 128 milhões em indenizações

Apoie o 247

Reuters - Quatro ex-executivos do Twitter, incluindo o ex-presidente-executivo Parag Agrawal, processaram Elon Musk por mais de 128 milhões de dólares em indenizações combinadas não pagas, de acordo com um processo aberto na segunda-feira.

A ação, movida no tribunal federal de San Francisco, é a mais recente de uma série de desafios legais que o bilionário enfrenta depois que adquiriu a empresa de mídia social por 44 bilhões de dólares em outubro de 2022 e mais tarde a renomeou para X.

Os outros demandantes são Ned Segal, ex-diretor financeiro do Twitter; Vijaya Gadde, ex-diretor jurídico; e Sean Edgett, ex-conselheiro geral.

Poucos minutos depois de Musk assumir o controle do Twitter, os ex-executivos dizem que foram demitidos e que Musk os acusou falsamente de má conduta e os forçou a sair do Twitter depois que eles processaram o bilionário por tentar renegar sua oferta de compra da empresa.

Musk, então, negou aos executivos o pagamento da indenização que lhes havia sido prometida durante anos antes de ele adquirir o Twitter, de acordo com o processo. Os autores da ação dizem que cada um deles tem direito a um ano de salário e centenas de milhares de opções de ações.

"Esta é a cartilha de Musk: ficar com o dinheiro que ele deve a outras pessoas e forçá-las a processá-lo", disseram os ex-executivos no processo de 39 páginas.

A X já está enfrentando duas ações coletivas propostas que alegam que ela deve pelo menos 500 milhões de dólares em indenizações aos trabalhadores comuns que foram demitidos após a aquisição de Musk, e um terceiro processo movido por seis ex-gerentes seniores que fazem alegações semelhantes. A X negou qualquer irregularidade.

A empresa também foi processada anteriormente por não pagar sua antiga empresa de relações públicas, proprietários, fornecedores e consultores.

A X não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.

