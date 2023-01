Ex-general da OTAN, Petr Pavel, vence eleição para presidência da República Tcheca

Pavel assumirá o cargo em março, substituindo Milos Zeman, que ao longo de seu mandato tentou promover laços mais estreitos com Pequim e com Moscou edit

Sputnik - Ex-chefe do Estado-Maior do Exército theco ganha com certa folga de ex-premiê e marca uma nova guinada na presidência do país que, anteriormente, era mais alinhada a Pequim e Moscou.

Neste sábado (28), o general aposentado da OTAN, Petr Pavel, ganhou as eleições no segundo turno para a presidência da República Tcheca. Pavel obteve 58% dos votos, enquanto o bilionário e ex-premiê do país, Andrej Babis, obteve 42%, de acordo com o Le Monde.

"Gostaria de agradecer aos que votaram em mim e também aos que não votaram, mas foram às urnas, porque deixaram claro que honram a democracia e se preocupam com este país. Posso ver que valores como verdade, dignidade, respeito e humildade venceram nesta eleição", disse Pavel citado pela mídia após os resultados mostrarem sua vitória.

Pavel assumirá o cargo em março, substituindo Milos Zeman, que ao longo de seu mandato tentou promover laços mais estreitos com Pequim e com Moscou.

Com a entrada do ex-general da OTAN, a conversa entre Praga, Pequim e Moscou provavelmente entrará em maior distância. Zeman, ao longo do mandato, costurou maior aproximação com Rússia e China, mas após a operação russa na Ucrânia, começou a se distanciar. Agora com Pavel, esse distanciamento vai aumentar.

Entretanto, a República Tcheca é parlamentarista, e presidentes tchecos não têm muitos deveres diários. Entre as atividades, escolhem primeiros-ministros e chefes de bancos centrais, têm voz na política externa, são poderosos formadores de opinião e podem pressionar o governo nas políticas.

