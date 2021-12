Ex-namorada de Jeffrey Epstein é condenada por ajudá-lo em abusos sexuais

Apoie o 247

ICL

Reuters - A socialite britânica Ghislaine Maxwell foi condenada na Justiça dos EUA nesta quarta-feira (29) por ajudar o megainvestidor Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de adolescentes. Ela foi condenada em cinco das seis acusações, e ainda enfrente outros dois processos de perjúrio.

Maxwell, 60, foi acusada de recrutar e preparar quatro adolescentes entre 1994 e 2004 para Epstein, seu ex-namorado. Ele se matou em 2019 na prisão em Nova York enquanto aguardava julgamento pelas acusações de abuso sexual.

Ao lado dos julgamentos do produtor de cinema Harvey Weinstein e do cantor R. Kelly, este é um dos casos mais emblemáticos nos Estados Unidos entre as acusações que surgiram em meio ao movimento #MeeToo, que encorajou mulheres a falarem sobre abuso sexual.

PUBLICIDADE

"Ghislaine Maxwell fez suas próprias escolhas. Ela cometeu crimes de mãos dadas com Jeffrey Epstein. Ela era uma mulher adulta que sabia exatamente o que estava fazendo", disse a procuradora-assistente Alison Moe durante o julgamento.

Os advogados de defesa argumentaram que ela estava sendo usada como bode expiatório para Epstein, e tentaram descredibilizar os relatos das quatro acusadoras ao dizer que o processo era motivado por dinheiro e que as memórias das vítimas haviam sido corrompidas ao longo das décadas.

PUBLICIDADE

"A morte de Epstein deixou uma lacuna na busca por justiça para muitas dessas mulheres", disse a advogada de defesa de Maxwell, Bobbi Sternheim. "Ela está enchendo aquele buraco, e enchendo aquela cadeira vazia."

PUBLICIDADE