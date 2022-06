Ex-namorada de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell relata ameaça à sua segurança, levando a alerta de suicídio

Apoie o 247

NOVA YORK, (Reuters) - Ghislaine Maxwell informou que funcionários da prisão do Brooklyn ameaçaram sua segurança, levando funcionários a colocá-la sob vigilância de suicídio, disseram promotores neste domingo, argumentando que não há necessidade de adiar sua sentença por acusações de tráfico sexual.

Maxwell, de 60 anos, deve ser sentenciada na terça-feira por sua condenação em dezembro por ajudar seu então namorado Jeffrey Epstein, o financista itinerante e criminoso sexual condenado, a abusar de meninas entre 1994 e 2004. Os promotores dizem que ela merece entre 30 e 55 anos. na prisão.

Em documentos judiciais no sábado, os advogados de Maxwell disseram que ela foi colocada em vigilância por suicídio no Metropolitan Detention Center (MDC) e pediu um adiamento de sua sentença. No domingo, os promotores argumentaram que nenhum atraso era necessário porque Maxwell tinha seus documentos legais e poderia dormir a mesma quantidade de sono.

Eles disseram que Maxwell foi transferida depois de relatar ameaças à sua segurança por funcionários do MDC ao inspetor-geral federal do Bureau of Prisons.

Maxwell se recusou a explicar por que ela temia por sua segurança, disseram os promotores. Ela disse à equipe de psicologia que não era suicida.

Os advogados de Maxwell não responderam imediatamente a um pedido de comentário. O Bureau of Prisons disse que não comenta as condições de confinamento de nenhum detento em particular.

Os promotores disseram que o diretor da prisão supervisionará uma investigação.

"Dadas as contas inconsistentes do réu ao (inspetor-geral) e à equipe de psicologia, o psicólogo-chefe avalia que o réu corre risco adicional de automutilação, pois parece que ela pode estar tentando ser transferida para uma única cela onde pode se envolver em automutilação", disseram os promotores em um processo judicial.

Epstein se matou em 2019 em uma cela de prisão de Manhattan enquanto aguardava julgamento.

A sentença será imposta pela juíza Alison Nathan no tribunal federal de Manhattan. Maxwell quer menos de 20 anos, argumentando que ela está sendo bode expiatório pelos crimes de Epstein.

