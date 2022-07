Ex-policial de Minneapolis Derek Chauvin pega 21 anos de prisão por violar os direitos de George Floyd

Apoie o 247

Reuters - O ex-policial de Minneapolis Derek Chauvin, condenado no ano passado pelo assassinato de George Floyd, foi condenado na quinta-feira a 21 anos de prisão por acusações federais separadas de violar os direitos civis de Floyd durante a prisão mortal de maio de 2020, com o juiz chamando as ações do ex-policial de inescrupulosas.



Chauvin, que se declarou culpado das acusações federais em dezembro, já está cumprindo uma sentença de 22 anos e meio em uma prisão de Minnesota pelo assassinato de Floyd após um julgamento no tribunal estadual no ano passado. A sentença federal será executada simultaneamente e fará com que Chauvin seja transferido para uma prisão federal.



O juiz distrital dos EUA Paul Magnuson anunciou a sentença em St. Paul, Minnesota, dizendo que estava creditando Chauvin por sete meses já cumpridos na prisão estadual, removendo aqueles da sentença federal de 21 anos. Sua sentença de prisão federal deve ser seguida por cinco anos de liberdade supervisionada.

O juiz chamou as ações de Chauvin de ofensivas e inescrupulosas, de acordo com notas compartilhadas com meios de comunicação.



“Colocar o joelho no pescoço de outra pessoa até que ela expire é errado e, portanto, você precisa ser substancialmente punido”, disse Magnuson.



Chauvin, de 46 anos, que é branco, admitiu que violou o direito de Floyd de não enfrentar "convulsão irracional" ao se ajoelhar no pescoço do homem negro algemado por mais de 9 minutos em um assassinato capturado em vídeo de celular. A morte de Floyd levou a protestos em muitas cidades nos Estados Unidos e em todo o mundo contra a brutalidade policial e o racismo.



O juiz também ordenou que Chauvin pagasse restituição em valor ainda a ser determinado.



A decisão de Chauvin de se declarar culpado evitou um segundo julgamento criminal para ele, mas quase certamente significa que ele passará mais tempo atrás das grades.

Como parte de seu acordo com os promotores no ano passado, Chauvin também se declarou culpado de violar os direitos de John Pope Jr., que tinha 14 anos quando Chauvin bateu repetidamente na cabeça do jovem com uma lanterna antes de se ajoelhar no pescoço em uma prisão violenta vários anos antes.



"Fui tratado como se não fosse um ser humano nas mãos de Derek Chauvin", disse Pope ao tribunal, segundo as notas do repórter.



Philonise Floyd também se dirigiu ao tribunal antes da sentença, dizendo que os gritos de morte de seu irmão George Floyd assombravam seus pesadelos. Ele pediu ao juiz que sentenciasse Chauvin à prisão perpétua.



Chauvin disse que reconheceu a dificuldade do tribunal em lidar com um caso em um "ambiente politicamente carregado" e que desejava que os filhos de Pope e Floyd tivessem vidas produtivas e gratificantes. Chauvin não pediu desculpas, informou a mídia local. Sua mãe também falou ao tribunal, dizendo que seu filho havia sido injustamente acusado de racista.



Em seu julgamento estadual no ano passado, Chauvin foi condenado por assassinato intencional em segundo grau, assassinato em terceiro grau e homicídio culposo em segundo grau. As pessoas condenadas à prisão por crimes em Minnesota geralmente são libertadas em liberdade condicional depois de cumprirem dois terços de sua sentença.



A confissão de culpa de Chauvin às acusações de direitos civis veio como parte de um acordo com os promotores sob o qual ele deveria enfrentar entre 20 e 25 anos de prisão federal. Nesse acordo, ele admitiu pela primeira vez que era o culpado pela morte de Floyd. Os promotores federais pediram a Magnuson que sentenciasse Chauvin a 25 anos.

Floyd pode ser visto em vídeos implorando por sua vida antes de cair na estrada sob o joelho de Chauvin.



Chauvin estava ajudando três colegas policiais a prender Floyd em maio de 2020 por suspeita de que Floyd havia usado uma nota falsa de US $ 20 ao comprar cigarros. Esses três – Tou Thao, J. Alexander Keung e Thomas Lane – foram considerados culpados em um tribunal federal em fevereiro por violar os direitos de Floyd. Eles ainda não receberam uma data de sentença.

Um médico legista determinou que a contenção policial impediu Floyd de respirar.

