Ex-presidente do Cazaquistão permanece no país, segundo informações oficiais

247 - O ex-presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, que foi o primeiro chefe de Estado desde que o país se tornou independente após a dissolução da União Soviética, permanece na capital da República e mantém contato direto com o atual presidente, Kassym-Jomart Tokayev, segundo o secretário de imprensa de Nazarbayev Aidos Ukibay, informou a Tass.

Nursultan Nazarbayev está na capital do Cazaquistão, a cidade de Nur-Sultan. “Pedimos que não espalhen informações falsas e especulativas", escreveu Ukibay no Twitter.

Em 2 de janeiro, multidões tomaram as ruas nas cidades de Zhanaozen e Aktau, na região de Mangystau, no sudoeste do Cazaquistão, protestando contra os altos preços dos combustíveis. Dois dias depois, os protestos envolveram Almaty, no sudeste do país, onde a polícia dispersou a multidão, assim como em outras cidades, incluindo Atyrau, Aktobe (no oeste), Uralsk (no noroeste), Taraz, Shymkent , Kyzylorda (no sul), Karaganda (no nordeste) e até a capital do Cazaquistão, Nur-Sultan.

O presidente do país impôs um estado de emergência de duas semanas na região de Mangystau e na região de Almaty, bem como na maior cidade da república, Almaty, e na capital Nur-Sultan.

Em 5 de janeiro, o chefe do Estado também aceitou a renúncia do governo. Seus membros continuarão executando suas tarefas até que um novo gabinete seja formado.

