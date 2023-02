Ex-presidente paquistanês Pervez Musharraf morre em Dubai após anos no exílio

Apoie o 247

ICL

Reuters - O ex-presidente paquistanês Pervez Musharraf morreu no domingo após uma doença prolongada em um hospital em Dubai, após anos em exílio autoimposto.

Os militares do Paquistão e a missão do país nos Emirados Árabes Unidos anunciaram a morte do ex-chefe do Exército, de 79 anos, que foi afastado do poder em 2008.

"Posso confirmar que ele faleceu esta manhã", disse Shazia Siraj, porta-voz do consulado do Paquistão em Dubai e da embaixada em Abu Dhabi, à Reuters.

O primeiro-ministro Shehbaz Sharif, o presidente Arif Alvi e os chefes do exército, marinha e força aérea do Paquistão expressaram condolências por sua morte.

Um voo especial será feito para Dubai na segunda-feira para trazer o corpo de Musharraf de volta ao Paquistão para o enterro, informou o canal de TV local Geo News.

O ex-general de quatro estrelas, que tomou o poder em um golpe sem derramamento de sangue em 1999, supervisionou o rápido crescimento econômico e tentou introduzir valores socialmente liberais no conservador país muçulmano.

Reações à morte do ex-presidente paquistanês Musharraf

Musharraf teve forte apoio por muitos anos, sendo sua maior ameaça a Al Qaeda e outros militantes islâmicos que tentaram matá-lo pelo menos três vezes.

Mas seu uso pesado dos militares para reprimir a dissidência, bem como seu apoio contínuo aos Estados Unidos em sua luta contra a Al Qaeda e o Talibã afegão levaram à sua queda.

"Ele é chamado de ditador militar, mas nunca houve um sistema democrático mais forte do que sob seu comando", disse o ex-assessor de Musharraf Fawad Chaudhry, líder do partido do ex-primeiro-ministro Imran Khan.

"Ele deu ao Paquistão uma mídia gratuita e enfatizou a diversidade de opinião no Paquistão", disse Chaudhry em uma mensagem de vídeo.

A história sempre se lembrará dele", disse ele. "Pervez Musharraf, sentiremos sua falta."

Musharraf juntou-se ao que Washington chamou de sua "guerra ao terror" após os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. O Paquistão forneceu às forças dos EUA acesso terrestre e aéreo ao Afeganistão sem litoral para perseguir os militantes da Al Qaeda identificados como responsáveis ​​pelo complô.

O apoio era contrário à política de longa data do Paquistão de apoio ao Talibã, que então controlava o vizinho Afeganistão. Isso fez de Musharraf um alvo para militantes no Paquistão, além de fazer com que ele perdesse o apoio entre os elementos conservadores no Paquistão.

O Tehreek-e-Taliban Pakistan, um grupo guarda-chuva de organizações militantes paquistanesas formadas em reação à repressão de Musharraf a elementos extremistas, comemorou sua morte, criticando sua política de se aliar ao Ocidente.

"Este foi o infame chefe do exército que vendeu a honra e o respeito do país", disse um comunicado. O grupo, que lançou uma nova onda de ataques no Paquistão nos últimos dias, alertou a atual liderança militar contra seguir as políticas de Musharraf.

Permitido no exterior para tratamento médico, mesmo quando enfrentava um caso de traição no Paquistão, Musharraf voou pela última vez para Dubai em 2016.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.