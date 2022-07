Ex-republicanos e democratas formam novo partido político nos EUA

Apoie o 247

ICL

Reuters - Dezenas de ex-membros destacados republicanos e democratas anunciaram nesta quarta-feira (27) um novo partido político nacional para atrair milhões de eleitores que dizem estar consternados com o que consideram o sistema bipartidário disfuncional dos Estados Unidos.

O novo partido, chamado Avante e cuja criação foi relatada pela primeira vez pela Reuters, será inicialmente co-presidido pelo ex-candidato presidencial democrata Andrew Yang e Christine Todd Whitman, ex-governadora republicana de Nova Jersey. Eles esperam que o partido se torne uma alternativa viável aos partidos Republicano e Democrata que dominam a política dos EUA, disseram membros fundadores à Reuters.

Os líderes do partido realizarão uma série de eventos em duas dúzias de cidades neste outono para lançar sua plataforma e atrair apoio. Eles sediarão um lançamento oficial em Houston em 24 de setembro e a primeira convenção nacional do partido em uma grande cidade dos EUA no próximo verão.

O novo partido está sendo formado por uma fusão de três grupos políticos que surgiram nos últimos anos como uma reação ao sistema político cada vez mais polarizado e travado dos Estados Unidos. Os líderes citaram uma pesquisa da Gallup no ano passado mostrando um recorde de dois terços dos americanos que acreditam que um terceiro partido é necessário.

A fusão envolve o Movimento Renovar a América, formado em 2021 por dezenas de ex-funcionários das administrações republicanas de Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush e Donald Trump; o Partido do Avante, fundado por Yang, que deixou o Partido Democrata em 2021 e se tornou independente; e o Serve America Movement, um grupo de democratas, republicanos e independentes cujo diretor executivo é o ex-congressista republicano David Jolly.

Dois pilares da plataforma do novo partido são "revigorar uma economia justa e próspera" e "dar aos americanos mais opções nas eleições, mais confiança em um governo que funcione e mais voz em nosso futuro".

O partido, que é centrista, ainda não tem políticas específicas. Ele dirá em seu lançamento na quinta-feira: "Como vamos resolver os grandes problemas enfrentados pela América? Não à esquerda. Não à direita. Avante".

Historicamente, terceiros não conseguiram prosperar no sistema bipartidário dos Estados Unidos. Ocasionalmente, eles podem afetar uma eleição presidencial. Analistas dizem que Ralph Nader, do Partido Verde, desviou votos suficientes do candidato presidencial democrata Al Gore em 2000 para ajudar o republicano George W. Bush a conquistar a Casa Branca.

Não está claro como o novo partido Forward pode impactar as perspectivas eleitorais de qualquer um dos partidos em um país tão profundamente polarizado. Os analistas políticos estão céticos de que possa ter sucesso.

A reação do público no Twitter foi rápida. Muitos democratas na plataforma de mídia social expressaram medo de que o novo partido tire mais votos dos democratas, em vez dos republicanos, e acabe ajudando os republicanos em disputas acirradas.

O Avante visa obter registro de partido e acesso a cédulas em 30 estados até o final de 2023 e em todos os 50 estados até o final de 2024, a tempo das eleições presidenciais e parlamentares de 2024. O objetivo é apresentar candidatos para disputas locais, como conselhos escolares e conselhos municipais, em casas estaduais, no Congresso dos EUA e até a presidência.



