Ex-vice Mike Pence presta depoimento que pode comprometer Trump

Pence prestou depoimento por mais de sete horas no caso que investiga o papel de Trump nos esforços para anular a eleição de 2020

WASHINGTON, (Reuters) - O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence compareceu perante um grande júri que investiga o papel do ex-presidente Donald Trump nos esforços para anular a eleição de 2020, disse uma fonte familiarizada com o assunto à Reuters nesta quinta-feira.

Pence esteve dentro do Tribunal Distrital dos EUA em Washington por mais de sete horas, informaram a ABC News e a NBC News anteriormente. Os representantes de Pence não fizeram comentários.

A aparição do ex-vice-presidente perante o grande júri ocorre enquanto ele explora um possível desafio a Trump para a indicação presidencial republicana em 2024.

A segurança foi reforçada no tribunal federal em Washington e um cão farejador de bombas foi visto no corredor.

Trump, que anunciou no final do ano passado sua candidatura à Casa Branca em 2024, foi recentemente indiciado em uma investigação separada em Nova York por supostos pagamentos clandestinos.

Na quarta-feira, Trump perdeu um recurso para impedir que Pence testemunhasse na investigação do conselho especial, segundo a CNN.

No início deste mês, Pence divulgou que não apelaria da decisão de um juiz que exigia que ele testemunhasse ao grande júri federal sobre as conversas que teve com Trump que levaram ao ataque mortal ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021.

O procurador especial Jack Smith assumiu a investigação sobre os esforços para anular os resultados da eleição presidencial de 2020, incluindo uma conspiração para apresentar listas falsas de eleitores para impedir o Congresso de certificar a vitória do democrata Joe Biden.

Antes dos ataques ao Capitólio de 2021 por apoiadores de Trump, o então presidente repetidamente criticou Pence por se recusar a tentar impedir o Congresso de certificar a vitória de Biden nas eleições de 2020.

Trump também enfrenta outros obstáculos legais, incluindo uma investigação separada do conselho especial sobre o manuseio de documentos confidenciais e uma investigação na Geórgia relacionada à suposta interferência nas eleições estaduais de 2020.

