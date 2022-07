Ex-vice-presidente dos EUA Al Gore diz que internacionalizar a Amazônia é "absurdo e ridículo"

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista à Folha de S.Paulo publicada nesta segunda-feira (11), o ex-vice-presidente dos EUA Al Gore afirmou que o povo brasileiro deve "deixar claro no processo eleitoral que quer lideranças comprometidas com a solução da crise climática".

Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, dedica-se à causa ambiental e é detentor do prêmio Nobel da Paz por sua atuação no combate ao aquecimento global.

Al Gore declarou que considera que as políticas ambientais adotadas no Brasil sob Bolsonaro têm impacto significativo no agravamento da crise climática ou em sua resolução.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora esquivando-se de dar uma opinião direta sobre a eleição presidencial, Al Gore afirmou na entrevista que o povo brasileiro deve "deixar claro no processo eleitoral que quer lideranças comprometidas com a solução da crise climática".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Al Gore negou que tenha afirmado que a Amazônia não é brasileira. "Eu nunca disse isso. Na verdade, posso enviar um material mostrando como isso foi um relato falso. Posso mostrar capítulo e versículo. Eu nunca disse isso", enfatizou. "Entendo muito bem que a Amazônia brasileira pertence ao Brasil. Certamente ela tem um significado global, mas as decisões sobre o futuro da Amazônia são decisões que devem ser tomadas pelo Brasil e não por qualquer outro que não seja brasileiro".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2019, durante o Fórum Econômico Mundial, o sr. se encontrou com Bolsonaro e disse estar profundamente preocupado com a Amazônia. Na ocasião, ele respondeu que queria explorar os recursos da floresta com os EUA. O sr. se recorda desse diálogo? Como interpretou isso? [Risos] Sim, lembro muito bem desse diálogo. Na verdade, foi capturado em um vídeo. Perguntei também sobre meu querido e falecido amigo Alfredo Sirkis, e ele também fez um comentário.

Confrontado pela reportagem com a declaração do vice-presidente, Hamilton Mourão, de que Al Gore defende a internacionalização da Amazônia, o ex-vice-presidente americano respondeu: "A Amazônia não vai ser internacionalizada. Ninguém vai falar, muito menos tentar qualquer mudança no controle do Brasil sobre a Amazônia brasileira, isso é absurdo e ridículo. Quem quer apelar demagogicamente ao nacionalismo pode fazer falsas ameaças à integridade territorial do Brasil".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE