Exército chinês anuncia exercício militar com mísseis em Taiwan

247 - A China anunciou a realização de exercícios militares conjuntos, incluindo disparos com munição real e o uso de mísseis convencionais, nas imediações da ilha de Taiwan. O anúncio foi feito em meio à visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, que desembarcou nesta terça-feira (2) em Taipei, capital da ilha rebelde de Taiwan, que busca se separar da China.

Segundo o Global Times, as manobras militares estão sendo realizadas no Mar da China meridional e no Mar Amarelo, no estreito de Bohai, nas imediações da península da Coreia, próximo destino de Pelosi.

Em função da mobilização, a navegação nas duas regiões será interrompida até 7 de agosto, destaca a revista IstoÉ. Na prática, os exercícios serão mantidos durante todo o tempo da viagem de Pelosi pela região indo-pacífica.

O jornal O Estado de S. Paulo destaca que as autoridades militares taiwanesas afirmaram que as defesas da ilha foram reforçadas e que as Forças Armadas estarão em “estado de prontidão reforçado” até quinta-feira (4).

Os Estados Unidos também reforçaram a presença militar na região durante a visita de Pelosi por meio do deslocamento de uma flotilha de navios de combate formada pelo porta-aviões USS Ronald Reagan, o cruzador USS Antietam e o destróier USS Higgins.

