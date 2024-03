Exército de ocupação israelense inicia ofensiva militar terrestre na cidade de Hamad

Apoie o 247

247 - As forças de ocupação israelenses iniciaram neste domingo (3), uma ofensiva militar na cidade de Hamad, um bairro residencial localizado ao norte de Khan Yunis, no sul de Gaza, empregando tanques para cercar a área e lançando enormes cinturões de fogo.

Os residentes da região relataram que as forças de ocupação usaram drones equipados com altoalantes para ameaçar a população, instando-a a evacuar a cidade de Hamad para a região vizinha de Al-Mawasi e para a cidade de Deir al-Balah.

A mensagem transmitida pelos drones israelenses afirmava: “Para todos os residentes da cidade de Hamad, vocês estão numa zona de combate perigosa; o exército israelense está operando nas suas proximidades”. Simultaneamente, tanques israelenses posicionaram-se nas encostas opostas à vizinhança após estabelecerem barreiras de terra na área.

Imagens de vídeo que circularam nas redes sociais mostraram dezenas de civis, predominantemente mulheres e crianças, reunidos sob as suas casas em preparação para o deslocamento. Alguns carregaram seus pertences em carros e carroças enquanto os tanques israelenses avançavam em sua direção, com sons de ataques aéreos e tiros ecoando intermitentemente.

As estimativas sugerem que a cidade de Al-Qarara, a norte de Khan Yunis, também será palco de uma nova ofensiva terrestre das forças de ocupação israelenses nas próximas horas.

Simultaneamente, muitos cidadãos emitiram apelos por ajuda para evacuá-los da cidade de Hamad e da cidade de Al-Qarara. Ambulâncias e equipes de defesa civil foram impedidas de chegar às áreas afetadas para avaliar a extensão das consequências e o número de vítimas deixadas pelos ataques aéreos israelenses e pelos bombardeios intensos, disseram fontes locais.

Paralelamente a estes acontecimentos, caças israelenses bombardearam três casas na cidade, resultando em seis mortos e nove feridos. Além disso, os bombardeios de artilharia atingiram as casas dos cidadãos a leste da cidade.

Mais tarde, oito palestinos foram mortos devido a um ataque aéreo israelense contra um caminhão de ajuda humanitária em Deir al-Balah, que transportava indivíduos deslocados para Rafah.

Simultaneamente, as zonas orientais de Rafah foram sujeitas a intensos bombardeios, resultando em 26 mortos e dezenas de feridos nas últimas 24 horas. Entre as vítimas, 14 foram mortas, incluindo seis crianças e bebês, num ataque aéreo à casa da família Abu Anza, no bairro de Salam.

Além disso, nove pessoas permanecem presas sob os escombros, enquanto outras 12 foram mortas num ataque aéreo israelense contra tendas de deslocados na área de Sultão, na cidade de Rafah.

Na Cidade de Gaza, aviões de guerra e artilharia atacaram várias casas em vários bairros, concentrando-se em áreas como Al-Zaytoun, Tal Al-Hawa e Sheikh Ajleen.

Nas últimas 48 horas, mais de 29 vítimas foram resgatadas nos becos e ruas do bairro de Al-Zaytoun.

Enquanto isso, aproximadamente 20 vítimas fatais foram levadas ao Hospital Kamal Adwan após ataques aéreos israelenses contra duas casas no campo de refugiados de Jabalia e na área de Safatawi, ao norte da cidade de Gaza, na noite passada.

