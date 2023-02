Exército dos EUA abateu objeto voador não identificado sobre o Lago Huron, diz congressista

Apoie o 247

WASHINGTON, 13 de fevereiro (Sputnik) - Caças dos EUA derrubaram outro objeto não identificado, sobre o lago Huron, perto da fronteira com o Canadá, disse o congressista de Michigan Jack Bergman.



"Estive em contato com o DOD [Departamento de Defesa] sobre as operações na região dos Grandes Lagos hoje. Os militares dos EUA desativaram outro 'objeto' sobre o Lago Huron. Agradeço a ação decisiva de nossos pilotos de caça. O povo americano merece muito mais respostas do que temos", disse o deputado Bergman no Twitter neste domingo (12).



Mais cedo, a representante Elissa Slotkin, de Michigan, disse no Twitter que os militares dos EUA estavam rastreando um objeto sobre o Lago Huron.



As autoridades dos EUA fecharam temporariamente o espaço aéreo sobre o Lago Michigan no domingo para garantir a segurança do tráfego aéreo na área durante operações não especificadas do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD).

