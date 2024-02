Exército israelense ataca as principais cidades de Gaza

No mais recente relatório sobre a situação, as autoridades sanitárias do território indicaram que 96 cidadãos perderam a vida e 172 ficaram feridos nas últimas 24 horas edit

Prensa Latina - Os ataques israelenses continuaram nesta quarta-feira centrados nas cidades de Gaza, Rafah e Khan Yunis, onde foram relatados numerosos mortos e feridos palestinos.

No seu mais recente relatório sobre a situação, as autoridades sanitárias do território indicaram que 96 cidadãos perderam a vida e 172 ficaram feridos nas últimas 24 horas.

O Exército israelense explodiu várias casas a oeste de Khan Yunis, enquanto a artilharia bombardeou várias áreas daquela cidade, epicentro de uma ofensiva durante semanas, informou a agência de notícias oficial Wafa.

Em Gaza, continuaram os confrontos entre combatentes do Hamas e os militares israelenses, que tentam entrar no centro do bairro Al-Zaytoun, localizado a sudoeste da metrópole.

Enquanto isso, a crise humanitária no território é agravada pelo bloqueio e ataques israelitas.

De acordo com o Fundo de População das Nações Unidas, na Maternidade Al-Helal Al-Emairati, em Rafah, os recém-nascidos morrem porque as mães não podem receber cuidados pré-natais ou pós-natais.

Por sua vez, a televisão Al Jazeera informou que um menino de dois anos chamado Khaled morreu depois de comer pão feito com ração animal no norte da Faixa de Gaza.

A falta de alimentos é mais grave na parte norte do enclave devido às dificuldades impostas pelos soldados às organizações humanitárias para transportar comboios de ajuda do sul.

Desde o início do atual ciclo de violência, em 7 de Outubro, mais de 29.800 palestinos morreram na Faixa de Gaza e outros 70.200 ficaram feridos.

