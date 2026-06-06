Exército libanês confirma morte de soldados em ataque de Israel

247 - O Exército do Líbano anunciou neste sábado (6) a morte de vários militares, entre eles um oficial, após um ataque israelense contra um veículo das forças armadas no sul do país. O episódio ocorre em meio ao cessar-fogo que segue oficialmente em vigor entre Israel e o Hezbollah, grupo político e militar apoiado pelo Irã.

De acordo com informações publicadas originalmente pela Agência France Presse (AFP), reproduzidas pelo jornal O Globo, o ataque atingiu um veículo militar que trafegava por uma estrada localizada entre as regiões de Khardali e Nabatieh, no sul libanês. O incidente amplia as tensões na fronteira e levanta questionamentos sobre a estabilidade da trégua estabelecida entre as partes.

Em comunicado divulgado por meio da agência de notícias X, o Exército libanês confirmou as mortes e classificou a ação militar israelense como um ato de extrema gravidade. O número exato de vítimas não foi informado pelas autoridades.

Exército relata mortes de militares

Segundo a nota oficial, entre os mortos está um oficial das Forças Armadas do Líbano. O ataque teria sido direcionado ao veículo militar que circulava pela rodovia entre Khardali e Nabatieh.

"Vários membros das forças armadas, incluindo um oficial, foram mortos em um ataque bárbaro de Israel contra um veículo militar na estrada entre Khardali e Nabatieh", afirmou o Exército libanês no comunicado.

A declaração oficial não trouxe detalhes adicionais sobre as circunstâncias do bombardeio nem informou se houve feridos entre os ocupantes do veículo atingido.

Ataque ocorre durante cessar-fogo

O episódio acontece apesar da manutenção do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, acordo que vinha sendo apontado como um fator de contenção para uma escalada mais ampla do conflito na região.

A área onde ocorreu o ataque, no sul do Líbano, permanece como uma das zonas mais sensíveis do Oriente Médio, frequentemente marcada por operações militares, confrontos e episódios de tensão envolvendo forças israelenses e grupos armados locais.

Até o momento, as informações divulgadas concentram-se no comunicado das Forças Armadas libanesas, que confirmaram as mortes e denunciaram a ação militar israelense.

Região segue sob forte tensão

O sul do Líbano tem sido palco recorrente de operações militares e movimentações de segurança devido à proximidade com a fronteira israelense. A ocorrência deste novo ataque aumenta as preocupações sobre a preservação da estabilidade na região.

A imagem divulgada por agências internacionais mostra uma coluna de fumaça se elevando nos arredores da cidade de Tiro, no sul do Líbano, após um ataque aéreo israelense registrado nos últimos dias.

As autoridades libanesas mantêm o acompanhamento da situação enquanto o caso repercute em meio ao cenário de tensão persistente entre Israel e o Hezbollah.