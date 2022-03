Exército pede medidas para garantir a segurança da população civil da Ucrânia, diz Ministério da Defesa

Apoie o 247

Sputnik - A cidade de Balakleia na região de Kharkov foi libertada de batalhões de "nacionalistas ucranianos", disse aos jornalistas nesta quinta-feira (3) o major-general Igor Konashenkov, representante oficial do Ministério da Defesa da Rússia.

De acordo com ele, desde o início da operação especial, as Forças Armadas da Rússia destruíram mais de 1.600 instalações militares ucranianas.

Segundo a pasta, "nacionalistas ucranianos" estão impedindo que civis deixem Kiev, Mariupol e Carcóvia.

Nesta quarta-feira (2), o Ministério da Defesa da Rússia pediu a abertura imediata de corredores humanitários para a evacuação de cidadãos ucranianos. Essas medidas serão reforçadas nesta quinta-feira, informou o ministério. Segundo a pasta, "nacionalistas ucranianos" estão impedindo que civis deixem Kiev, Mariupol e Carcóvia.

"A informação confiável que temos à disposição é principalmente sobre Kiev, Carcóvia e Mariupol, assim como algumas outras localidades. Ao mesmo tempo, os nacionalistas se escondem atrás da população civil, usada como escudo humano, na tentativa de provocar o uso de armas contra pessoas inocentes", declarou o chefe da Administração do Centro de Defesa Nacional, Mikhail Mizintsev, acrescentando que o Exército russo não cairá nessas provocações.

A Defesa ainda informou que dispôs comboios para auxiliar a população local e que todos os ucranianos vivendo em territórios controlados pelas forças russas terão acesso a itens básicos, como comida e água. O ministério informou que mais de 140 mil pessoas foram evacuadas da Ucrânia para a Rússia, incluindo 39 mil crianças.

"Diante do que mencionamos, fazemos um apelo a todas as organizações internacionais, sem exceção, assim como à liderança da Ucrânia, para que garantam imediatamente a criação de corredores humanitários para o acesso a locais seguros a todos os cidadãos que queiram", afirmou Mizintsev.

O oficial acrescentou que atualmente há corredores humanitários funcionando perfeitamente em zonas controladas pelas Forças Armadas russas. Mizintsev disse que a Rússia conta com o envolvimento de todos os órgãos da Organização das Nações Unidas (ONU), com a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) e com organizações de direitos humanos para cooperar na solução desses problemas.

