Exército russo não pode ignorar a atividade da Otan na Europa, diz Kremlin, ao revelar movimentações da marinha russa

Moscou, /TASS/ - A atividade da Otan perto das fronteiras da Rússia não pode ser ignorada pelos militares russos, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na segunda-feira, falando sobre a participação de navios de guerra da Frota do Báltico em manobras navais.



"Essas ações e o aumento das atividades da Otan perto de nossas fronteiras não podem ser ignorados por nossos militares, que são responsáveis ​​pela segurança de nosso país", destacou o porta-voz presidencial russo.



Quando questionado sobre se a participação dos navios de guerra da Frota Russa do Báltico em exercícios poderia ser vista como uma resposta ao envio das forças da Otan para a Europa Oriental e os países bálticos, Peskov aconselhou os repórteres a abordar essa questão ao Ministério da Defesa da Rússia.



"Afinal, há um processo constante de exercícios, manobras e desenvolvimento militar que nunca cessou e continuará", disse o porta-voz do Kremlin.



A assessoria de imprensa da Frota Russa do Báltico informou na segunda-feira que a força-tarefa da Frota, composta pelas corvetas Stoiky e Soobrazitelny, partiu da base naval de Baltiysk para implantação de longa distância para participar de exercícios navais sob o comando geral do Comandante-chefe da Marinha e garantir a presença naval, além de demonstrar a bandeira de St. Andrew (naval russo) em várias partes do Oceano Mundial.



De acordo com o plano de treinamento das Forças Armadas Russas para 2022, uma série de exercícios navais será realizada em todas as áreas de responsabilidade das frotas da Marinha. As manobras navais se concentrarão em medidas da Marinha e da Força Aeroespacial para proteger os interesses nacionais da Rússia no Oceano Mundial e combater as ameaças militares à Rússia vindas da direção dos mares e oceanos.

