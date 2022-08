Exército ucraniano prepara operação de falsa bandeira perto de Slavyansk

Apoie o 247

ICL

TASS - As Forças Armadas da Ucrânia preparam outra operação de falsa bandeira envolvendo baixas civis fora de Slavyansk, na República Popular de Donetsk (DPR), para culpar as tropas russas por ataques indiscriminados, disse neste sábado (6) o coronel-general Mikhail Mizintsev, chefe do Centro de Gerenciamento de Defesa Nacional da Rússia, disse no sábado.

"Sabe-se com segurança que o comando das Forças Armadas da Ucrânia, através do 72º centro de informação e operação psicológica, está encenando outra provocação em larga escala envolvendo mortes de civis como resultado de supostos ataques indiscriminados das Forças Armadas russas", disse Mizintsev, que dirige a Sede de Coordenação Conjunta Russa para Resposta Humanitária na Ucrânia.

“Para sua implementação, equipes de morteiros foram implantadas fora de Slavyansk, na República Popular de Donetsk, que planeja bombardear os locais onde vivem a população local e os refugiados, quando a ajuda humanitária for distribuída”, disse ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o general, jornalistas estrangeiros chegaram à cidade para tirar fotos e gravar vídeos sobre os supostos "assassinatos de civis por russos" e depois publicá-los na mídia ucraniana e ocidental.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Estamos alertando a comunidade mundial e as organizações internacionais com antecedência sobre a provocação cínica que está sendo preparada pelas autoridades ucranianas. Os civis podem sofrer com isso, enquanto o regime de Kiev culpará as Forças Armadas russas pelas mortes de civis", disse o general.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.