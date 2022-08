Expectativa de vida nos EUA despenca

Apoie o 247

RT - A expectativa de vida do americano médio caiu notavelmente entre 2019 e 2021, revelaram os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) em um relatório publicado na quarta-feira. É a primeira queda de dois anos registrada desde 1961-1963.

Nos últimos dois anos, a expectativa de vida nos EUA diminuiu 2,7 anos, deixando a expectativa de vida média em 76,1 anos – a mesma de 1996. De acordo com o CDC, o principal fator na redução da expectativa de vida foi a pandemia de Covid-19 , que contribuiu para a morte de mais de um milhão de americanos. “ Lesões não intencionais ” – uma categoria que inclui overdoses e outras desventuras relacionadas a drogas – bem como doenças cardíacas também foram os principais fatores que contribuíram para o declínio. Antes da pandemia, as doenças cardíacas eram há muito tempo a principal causa de morte registrada nos EUA, enquanto a epidemia de opioides levou a um número recorde de overdoses por vários anos consecutivos.

Dividir os números do CDC por raça produz tendências ainda mais alarmantes. Os nativos americanos sofreram uma queda de 6,6 anos na expectativa de vida entre 2019 e 2021, em comparação com cerca de quatro anos para negros e hispânicos e 2,4 anos para brancos. A carga estatística caiu desproporcionalmente sobre os homens, cuja expectativa de vida caiu para apenas 73,2 anos, enquanto as mulheres ainda podem esperar viver comparativamente 79,1 anos.

O relatório descobriu que a maior parte do declínio na expectativa de vida ocorreu durante o primeiro ano da pandemia para populações não brancas, enquanto os americanos brancos sofreram as piores perdas durante o segundo ano.

Estudos semelhantes descobriram que o Covid-19 agravou uma lacuna já enorme entre os EUA, que têm o sistema de saúde mais caro do mundo, e outros países desenvolvidos em termos de expectativa de vida. Os americanos agora podem esperar viver cinco anos a menos do que seus colegas europeus.

Pesquisadores que estudam o declínio na expectativa de vida culparam as altas taxas de condições preexistentes, como obesidade e doenças cardíacas, pelas perdas gigantescas dos EUA durante a pandemia, em comparação com 19 de seus pares econômicos.

