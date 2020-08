Experimento nos EUA liberará 750 milhões de mosquitos geneticamente modificados

247 - Um plano para liberar mais de 750 milhões de mosquitos geneticamente modificados no arquipélago de Florida Keys - no sul da Flórida - entre 2021 e 2022 recebeu a aprovação final das autoridades locais nesta semana, contra a objeção de muitos residentes locais e uma coalizão de grupos de defesa do meio ambiente. A proposta já obteve aprovação estadual e federal. A informação é do portal CNN Brasil.

"Com todas as crises urgentes que nossa nação e o Estado da Flórida enfrentam - a pandemia de Covid-19, injustiça racial, mudança climática - o governo usou dinheiro de impostos e seus recursos para um experimento de Jurassic Park", disse Jaydee Hanson, diretor de políticas da o Centro Internacional de Avaliação de Tecnologia e Centro de Segurança Alimentar, em um comunicado divulgado quarta-feira.

