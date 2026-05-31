Explosão em armazém mata 55 pessoas em Mianmar (vídeo)

247- Uma explosão em um armazém que supostamente guardava explosivos usados em atividades de mineração deixou ao menos 55 pessoas mortas neste domingo (31) na vila de Kaungtup, no município de Namhkam, no norte de Mianmar, perto da fronteira com a China. As informações são da Reuters.

A explosão ocorreu por volta do meio-dia e também deixou dezenas de feridos. A região atingida fica a cerca de 3 quilômetros ao sul da fronteira chinesa e está sob controle do Exército de Libertação Nacional Ta’ang (TNLA), grupo armado étnico que combate o governo central de Mianmar.

Explosivos seriam usados em mineração

De acordo com informações obtidas pela BBC, 25 mulheres e 30 homens morreram na explosão. Ao veículo britânico, o Exército de Libertação Nacional Ta’ang afirmou que o episódio foi provocado por explosivos utilizados em operações de mineração e extração de pedras.

A Associated Press informou que pelo menos 70 pessoas ficaram feridas. A explosão atingiu um prédio que, segundo os relatos disponíveis, armazenava materiais explosivos usados em atividades mineradoras na região.

Corpos foram retirados do local

Um socorrista que chegou à área após a explosão disse à Associated Press que 46 corpos haviam sido recuperados até a noite de domingo, entre eles os de seis crianças. Segundo o relato, os corpos foram levados para cremação.

O mesmo socorrista, que falou sob condição de anonimato por motivos de segurança, afirmou que 74 feridos foram encaminhados ao hospital do município. As operações de resgate ainda continuavam após a explosão.

Casas foram danificadas

Outro integrante das equipes de emergência em Namhkam, também sob anonimato, relatou que cerca de 40 pessoas morreram e que mais de 100 casas localizadas nas proximidades do armazém foram danificadas pelo impacto da explosão.

A tragédia ocorreu em uma área marcada por conflitos entre grupos armados étnicos e o governo central de Mianmar. Até o momento, os relatos divulgados indicam que a explosão está relacionada ao armazenamento de explosivos usados em mineração e extração de pedras.