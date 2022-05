Explosão em prédio em Madri mata duas pessoas e fere 18

Apoie o 247

ICL

MADRI (Reuters) – Duas pessoas morreram e pelo menos 18 ficaram feridas em uma forte explosão que atingiu um edifício de quatro andares reformado na região central de Madri nesta sexta-feira, informaram autoridades espanholas.

Dois homens que trabalhavam no prédio morreram na explosão, afirmou o prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, na noite de sexta-feira. Autoridades disseram que 18 pessoas ficaram feridas, mas que nenhum dos ferimentos era grave.

Mais cedo, ele disse que quatro pessoas haviam sido levadas ao hospital, uma delas em estado grave, acrescentando que a causa da explosão ainda não estava clara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Algum tipo de obra estava sendo feita no edifício”, no bairro de classe alta de Salamanca, onde a explosão aconteceu, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Bombeiros estão no local checando a estrutura do prédio e para determinar se mais pessoas podem estar do lado de dentro”, disse o prefeito ao canal de TV Telemadrid.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma porta-voz do serviço de emergências disse que uma escola que fica do outro lado da rua em frente ao prédio não foi danificada, e que não houve necessidade de retirar as crianças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE