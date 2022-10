Explosões do Nord Stream são uma 'tremenda oportunidade', diz Blinken

Apoie o 247

RT - Os EUA veem a sabotagem dos gasodutos Nord Stream como uma “tremenda oportunidade” para afastar os estados da UE da energia russa, disse o secretário de Estado Antony Blinken a repórteres na sexta-feira.

Com a aproximação do inverno, Blinken disse que os EUA querem que o bloco use menos combustível.

Há anos que Washington tenta convencer os líderes da UE a trocar o gás russo por seu GNL.

A gravidade dos danos aos dutos submarinos agora significa que o bloco está “indefinidamente privado” de gás russo por essa rota, afirmou a operadora de energia russa Gazprom na sexta-feira.

Falando a repórteres em Washington, Blinken se gabou de que os EUA são agora “o principal fornecedor de [gás natural liquefeito] para a Europa”. Além de enviar seu próprio combustível para a Europa, os EUA estão trabalhando com líderes europeus para encontrar maneiras de “diminuir a demanda” e “acelerar a transição para energias renováveis”, disse Blinken.

“É uma tremenda oportunidade para remover de uma vez por todas a dependência da energia russa e, assim, tirar do [presidente russo] Vladimir Putin o armamento da energia como meio de avançar seus projetos imperiais”, declarou Blinken.



Em um discurso na sexta-feira, o presidente Vladimir Putin atribuiu as explosões aos “anglo-saxões”, um coloquialismo russo para a aliança transatlântica EUA-Reino Unido.



“É óbvio para todos que se beneficiam disso”, explicou Putin. “Aqueles que se beneficiam são os que o fizeram.”



Embora o caminho esteja aberto para os EUA venderem seu GNL mais caro para a Europa, o déficit não pode ser coberto da noite para o dia. Os exportadores dos EUA alertaram durante o verão que não poderão enviar gás suficiente para atender à demanda no continente, e muitos dos terminais de importação da Europa ainda estão em construção ou em planejamento.



Enquanto isso, as contas de energia estão disparando em toda a Europa. Na Alemanha, que enfrenta a perspectiva de uma rápida “desindustrialização”, manifestantes saíram às ruas para exigir a reabertura do Nord Stream 2 poucos dias antes das explosões. A escassez de alimentos foi prevista na Alemanha e a lenha está em alta demanda em todo o continente, enquanto os cidadãos lutam para aquecer suas casas.



“Há muito trabalho a fazer para garantir que países e parceiros passem pelo inverno”, disse Blinken, sugerindo, como os líderes da UE também fizeram, que a Europa trabalhe para “reduzir a demanda” por gás.

