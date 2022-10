Explosões são registradas no centro de Kiev

Apoie o 247

247 - Pelo menos quatro explosões foram escutadas em Kiev. Há relatos de que os sistemas de defesa antiaérea foram acionados na região, informa a Sputnik.

De acordo com um conselheiro do chefe do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, um dos mísseis atingiu uma rua próxima ao gabinete do presidente ucraniano Vladimir Zelensky.

Veículos de imprensa ucranianos relataram explosões nas regiões de Kiev e Zhitomir, bem como em Dnepropetrovsk.

Também foram relatadas explosões em Khmelnitsk e Ternopol, no oeste da Ucrânia.

A imprensa local escreve que Kiev segue sendo bombardeada, bem como a região de Lvov.

Durante uma transmissão ao vivo de Kiev, em cima de um jornalista do canal de TV BBC World News voaram projéteis.

Kiev interrompeu o tráfego de trens em uma das linhas de metrô da cidade. De acordo com as informações, a estação será usada como abrigo antimíssil.

Algumas regiões de Lvov e Ternopol ficaram sem luz após o ataque com mísseis, informou a mídia ucraniana.

O prefeito de Kiev, Vitaly Klichko, confirmou as explosões e detalhou que foram registradas no distrito de Shevchénkovsky, segundo a Rússia Today.

