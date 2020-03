Expulsos do Brasil por Bolsonaro, médicos cubanos são aplaudidos ao desembarcar na Itália

247 – Os médicos cubanos, que foram expulsos do Brasil por Jair Bolsonaro, que deixou milhões de brasileiros sem atendimento médico para agradar Donald Trump e a extrema-direita dos Estados Unidos, foram ovacionados ao desembarcar em Roma, na Itália, para entrar com tudo na guerra contra o coronavírus. Confira a chegada dos cubanos e tweet do jornalista Kennedy Alencar:

Médicos cubanos são aplaudidos ao desembarcar na Itália! https://t.co/nbJffy8IH8 — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) March 22, 2020