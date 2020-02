Extrema direta inventa 'anti-Greta' para negar mudanças climáticas

Naomi Seibt, jovem alemã de 19 anos, foi adotada pela extrema-direita como símbolo do negacionismo climático. Os vídeos do Youtube da jovem tratam o aquecimento global como "ar quente" edit

A reportagem do jornal O Globo destaca que "Naomi Seibt começou a publicar vídeos para o YouTube no ano passado com títulos como “Mudança climática - apenas ar quente?”, “Feroz sem feminismo” e “Mensagem para a mídia - como você se atreve?”.

A matéria ainda acrescenta que "sua posição sobre o clima aparentemente chamou a atenção do The Heartland Institute, um centro de estudos dos EUA com sede em Chicago, que já fez lobby em nome de empresas de tabaco e rejeita o consenso científico sobre as mudanças climáticas."