F-16s não são necessários na Ucrânia com os EUA já enviando novos equipamentos, diz Casa Branca

WASHINGTON, 31 de janeiro (Sputnik) - Os Estados Unidos não precisam fornecer caças F-16 à Ucrânia porque já estão fornecendo a Kiev muitas novas capacidades que foram recentemente anunciadas nos últimos pacotes de ajuda, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca John Kirby em uma entrevista.



No início do dia, o presidente Joe Biden disse a repórteres que os Estados Unidos não enviariam caças F-16 para a Ucrânia.



"O que posso dizer é que muita capacidade está sendo enviada e será enviada nas próximas semanas e meses", disse Kirby à CNN nesta segunda-feira (30). "Os tipos de capacidades que conhecemos serão críticos para ajudar os ucranianos novamente nos combates agora no inverno, bem como o tipo de combate que esperamos que eles façam na primavera."



Os Estados Unidos anunciaram recentemente que enviarão até 31 tanques de batalha M1A2 Abrams, até 109 veículos de combate Bradley armados com sistemas de foguetes antitanque e dezenas de outros veículos de combate Stryker.



Kiev há muito faz lobby para que Washington forneça caças F-16 para reforçar suas forças em meio à operação militar especial da Rússia.



Na semana passada, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu aos países da Otan que destravassem o fornecimento de mísseis de longo alcance e aeronaves militares para Kiev, depois que os países ocidentais anunciaram sua intenção de fornecer à Ucrânia tanques de guerra.



Um grupo de oficiais militares dos EUA está discretamente fazendo lobby para enviar caças F-16 para a Ucrânia, ideia que está ganhando força no Departamento de Defesa enquanto Kiev se prepara para uma ofensiva planejada nesta primavera, informou o Politico, citando fontes.



Pode levar semanas para os Estados Unidos tomarem uma decisão sobre tais entregas, disse o relatório, acrescentando que os caças teriam que ser provenientes das próprias reservas do país ou reexportados de outros países.



A Rússia iniciou a operação militar especial na Ucrânia em fevereiro de 2022. Em abril, Moscou enviou uma nota aos estados membros da Otan condenando sua assistência militar a Kiev em meio ao conflito. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que fornecer armas à Ucrânia não contribuiu para o sucesso das negociações de paz.

