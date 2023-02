F-35s holandeses interceptam três aeronaves militares russas sobre a Polônia, diz Ministério da Defesa da Holanda

"As aeronaves então desconhecidas se aproximaram da área de responsabilidade polonesa da Otan desde Kaliningrado", de acordo com a tradução da Reuters do comunicado da pasta edit

Apoie o 247

ICL

14 Fev (Reuters) - Dois caças F-35 holandeses interceptaram uma formação de três aeronaves militares russas sobre a Polônia e as escoltaram para fora, disse o Ministério da Defesa da Holanda em comunicado na noite desta segunda-feira (13).



"As aeronaves então desconhecidas se aproximaram da área de responsabilidade polonesa da Otan desde Kaliningrado", de acordo com a tradução da Reuters do comunicado do ministério.



Kaliningrado é um enclave russo na costa báltica localizado entre a Otan e os membros da União Europeia Polônia e Lituânia.



"Após a identificação, descobriu-se que eram três aeronaves: uma russa IL-20M Coot-A escoltada por duas Su-27 Flankers. Os F-35 holandeses escoltaram a formação à distância e entregaram a escolta aos parceiros da Otan".



O Il-20M Coot-A é o nome de relatório da Otan para o avião de reconhecimento russo Ilyushin Il-20M, enquanto o Su-27 Flankers é o nome de relatório da Otan para o caça Sukhoi Su-28.

O Ministério da Defesa da Rússia não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Reuters.



O Ministério da Defesa da Holanda disse que oito F-35s holandeses estão estacionados na Polônia para fevereiro e março.

Reportagem de Lidia Kelly em Melbourne. Edição de Matthew Lewis

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.