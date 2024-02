Falar de Estado palestino é beneficiar o terrorismo, diz ministro israelense

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Uma iniciativa da administração dos EUA para acabar com o conflito de Israel com o Hamas através da formação de um Estado palestino fornece um "vento favorável para os terroristas", disse o ministro do Patrimônio, Amichai Eliyahu, do partido de extrema direita Otmza Yehudit, em entrevista ao The Jerusalem Post na segunda-feira (19).

Em vez de “premiar” um Estado aos palestinos, o Hamas deve vir “rastejando e implorando” por um acordo de reféns depois de ter sido completamente derrotado, disse Eliyahu. Os palestinos da Cisjordânia terão então medo de serem destruídos como o Hamas se atacarem Israel – e não ousarão. "Isto é o que os EUA fizeram à Al-Qaeda e ao ISIS”

continua após o anúncio

“Qualquer outra discussão é infantil e desnecessária”, disse o ministro. "Não há proporções. Isto não é um jogo. Você matou – e vai pagar", disse ele.

Eliyahu também acredita que durante a guerra, a população civil em Gaza deveria ser “pressionada”.

continua após o anúncio

“Não tenho intenção de prejudicar pessoas inocentes… mas o preço deste monstro [Hamas] eles devem pagar”, disse.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: