"Fantasma de Kiev": mito ou verdade?

247 - Circula entre o povo ucraniano a história do "Fantasma de Kiev", um piloto de caça ucraniano que teria derrubado, sozinho, seis aeronaves russas.

Pelo desempenho incrível na batalha, ele ganhou o apelido. A história está sendo compartilhada no país como forma de encorajar o povo e dar esperança em meio à guerra.

Um vídeo mostra o "Fantasma de Kiev" abatendo um avião russo. As imagens, porém, não são reais. A sequência é do jogo de videogame Digital Combat Simulator World (DSC). Um porta-voz do DCS confirmou à agência de notícias Reuters que o material é do videogame.

O ex-presidente da Ucrânia Petro Poroshenko (2014-2019) publicou uma foto do suposto "Fantasma de Kiev". "Com defensores tão fortes, a Ucrânia definitivamente vencerá!", diz a postagem.

No entanto, a foto foi compartilhada há quase três anos pela conta oficial do Ministério da Defesa ucraniano. O piloto em questão fazia, à época, um voo de teste com um novo capacete.

На фото – пілот МіГ-29. Той самий «Привид Києва».



Він викликає жах у ворогів та гордість в українців 🇺🇦



На його рахунку 6 перемог над російськими пілотами!



З такими потужними захисниками Україна точно переможе! pic.twitter.com/GJLpcJ31Si — Петро Порошенко (@poroshenko) February 25, 2022

Na internet, usuários dizem que o "Fantasma de Kiev" se chama "Vladmir Abdonov", e compartilham imagens.

Algumas das fotos, porém, claramente não são reais. Uma "análise de ruído" feita com um programa de processamento de imagem, que mostra traços visíveis em imagens alteradas, indica que as fotos foram adulteradas.

Não é possível dizer se de fato há um piloto de caça ucraniano que conseguiu abater seis aviões russos, mas pode-se concluir que muitos dos vídeos e fotos compartilhadas sobre o suposto "Fantasma de Kiev" não são reais. O Ministério da Defesa da Ucrânia falou sobre a história no Twitter em 25 de fevereiro: "dúzias de pilotos militares experientes, de capitães a generais, que foram liberados anteriormente das reservas, estão retornando ao serviço na Força Aérea. Quem sabe um deles seja o vingador aéreo no MiG-29, que é visto com tanta frequência pelos habitantes de Kiev!"

