Favorita nas pesquisas, chapa democrata é a mais crítica a governo brasileiro na história dos EUA

247 - O clã Bolsonaro tem declarado apoio à reeleição de Donald Trump. A posição de subserviência do atual governo brasileiro frente ao governo dos EUA já era esperada, mas provou uma reação da chapa presidencial democrata, de Joe Biden e da senadora Kamala Harris.

A chapa se tornou a mais frontalmente contrária a um presidente brasileiro na história das eleições dos Estados Unidos. É o que aponta reportagem da BBC Brasil.

"É a primeira vez na história das eleições americanas que vemos uma chapa presidencial, tanto com candidato à presidente quanto com o nomeado a vice, se colocar tão claramente contra um governo brasileiro. O fato de Biden e Kamala estarem confortáveis de apontar o dedo para Bolsonaro em suas críticas mostra que desejam dar a ele um caráter de caudilho latino americano, colocá-lo na posição de pária internacional", afirma o professor de relações internacionais da FAAP Carlos Gustavo Poggio, especialista em Estados Unidos. em entrevista à BBC.

Segundo o professor, embora tenham feito as críticas no contexto ambiental, a rejeição a Bolsonaro de Biden, Kamala e do partido democrata vai muito além da agenda verde.

"É inédito que um governo que diz amar os Estados Unidos e que decidiu aprofundar essa relação em detrimento de outras, como a com países árabes ou com a Argentina, se veja agora diante da possibilidade de ser tratado com enorme má vontade pelo seu aliado preferencial. Isso mostra que o Brasil se aproximou de Trump, mas não criou pontes com os Estados Unidos, numa política externa bastante amadora", afirma Poggio.

