FBI encontrou mais de 11.000 registros do governo na casa de Trump na Flórida

WASHINGTON (Reuters) O FBI recuperou mais de 11.000 documentos e fotografias do governo durante sua busca em 8 de agosto na propriedade do ex-presidente Donald Trump na Flórida, bem como 48 pastas vazias rotuladas como "classificadas", de acordo com registros do tribunal que foram abertos na sexta-feira.

A abertura do selo pela juíza distrital dos EUA Aileen Cannon em West Palm Beach ocorreu um dia depois que ela ouviu argumentos orais dos advogados de Trump e dos dois principais promotores de contra-inteligência do Departamento de Justiça sobre se ela deveria nomear um mestre especial para conduzir uma revisão privilegiada dos materiais apreendidos na casa de Trump. solicitar.

Cannon adiou a decisão imediatamente sobre a nomeação de um mestre especial, mas disse que concordaria em abrir dois registros arquivados pelo Departamento de Justiça.

O ex-procurador-geral dos EUA William Barr, que foi nomeado por Trump, questionou a utilidade de tal nomeação.

"Acho que nesta fase, já que eles (FBI) já examinaram os documentos, acho que é uma perda de tempo" ter um mestre especial, disse Barr em entrevista à Fox News.

Barr, que deixou o cargo no final de dezembro de 2020, desafiou Trump ao não apoiar suas falsas alegações de que a eleição presidencial daquele ano havia sido roubada dele.

Na entrevista, Barr acrescentou que não viu "razão legítima" para Trump ter documentos em sua propriedade na Flórida se fossem confidenciais.

Ele acrescentou: "Francamente, sou cético em relação a essa afirmação (de Trump) de que 'desclassifiquei tudo'. Porque, francamente, acho altamente improvável e, segundo, se ele ficasse diante de dezenas de caixas sem saber o que havia nelas e dissesse 'Eu desclassifico tudo aqui', isso seria um abuso, mostraria tanta imprudência que é quase pior do que levar os documentos."

Um dos registros, divulgado na sexta-feira, fornece um pouco mais de detalhes sobre as 33 caixas e outros itens que o FBI encontrou na propriedade de Trump em Mar-a-Lago, como parte de sua investigação criminal em andamento sobre se ele reteve ilegalmente informações de defesa nacional e tentou obstruir a sonda.

Isso mostra que documentos com marcações de classificação às vezes eram misturados com outros itens, como livros, revistas e recortes de jornais.

Também foram encontrados presentes não especificados e itens de vestuário.

Dos mais de 11.000 registros e fotos do governo, 18 foram rotulados como "ultrassecretos", 54 foram rotulados como "secretos" e 31 foram rotulados como "confidenciais", de acordo com uma contagem da Reuters do inventário do governo.

"Top secret" é o nível de classificação mais alto, reservado para os segredos mais guardados do país.

Havia também 90 pastas vazias, das quais 48 estavam marcadas como "classificadas", enquanto outras indicavam que deveriam ser devolvidas ao secretário de Estado-Maior/ajudante militar.

Não está claro por que as pastas estavam vazias ou se algum registro poderia estar faltando.

O outro registro que foi aberto é um arquivo de três páginas do Departamento de Justiça atualizando o tribunal sobre o status da revisão dos documentos apreendidos por sua equipe de investigação.

Esse arquivamento, datado de 30 de agosto, disse que os investigadores concluíram uma revisão preliminar dos materiais apreendidos e vão investigar mais e entrevistar mais testemunhas.

A investigação criminal do Departamento de Justiça pode ser suspensa se Cannon concordar em nomear um mestre especial para entrar e conduzir uma revisão independente dos registros apreendidos.

No entanto, Cannon sinalizou na audiência de quinta-feira que ela pode estar disposta a permitir que as autoridades de inteligência dos EUA continuem revisando os materiais como parte de sua avaliação de danos à segurança nacional, mesmo que um mestre especial seja nomeado.

O Departamento de Justiça disse anteriormente em documentos judiciais que tem evidências de que documentos confidenciais foram deliberadamente escondidos do FBI quando tentou recuperá-los da casa de Trump em junho.

O Departamento de Justiça também se opõe à nomeação de um mestre especial, dizendo que os registros em questão não pertencem a Trump e que ele não pode alegar que estão cobertos pelo privilégio executivo, uma doutrina legal que pode ser usada para blindar algumas comunicações presidenciais.

Por Sarah N. Lynch e Jason Lange; edição de Chizu Nomiyama, Richard Cowan e Lisa Shumaker

