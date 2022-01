FBI invade sinagoga no Texas para libertar reféns; atirador é morto

O atirador fez quatro pessoas como reféns, incluindo o rabino, dentro da Congregação Beth Israel, segundo as autoridades edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - Uma unidade de resgate de reféns do FBI invadiu uma sinagoga em Colleyville, no Texas, na noite de sábado para libertar três reféns que ainda estavam sob custódia de um atirador que havia interrompido uma cerimônia religiosa e iniciado negociação com a polícia mais de 10 horas antes.

Todos os reféns foram libertados com segurança ainda no sábado e o atirador foi morto, disse o chefe de polícia de Colleyville, Michael Miller, em entrevista coletiva.

Em um primeiro momento, o atirador fez quatro pessoas como reféns, incluindo o rabino, dentro da Congregação Beth Israel, segundo as autoridades. O primeiro refém foi libertado ileso seis horas depois.

PUBLICIDADE

Repórteres disseram ter escutado o som de explosões, possivelmente de granadas não-letais, e o som de tiros pouco antes do governador do Texas, Greg Abbott, anunciar que o sequestro havia acabado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE