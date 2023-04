FBI prende dois supostos agentes chineses acusados de montar 'polícia secreta' em Nova York

Liu Jianwang, 61, e Chen Jinping, 59, enfrentam acusações de conspiração para atuar como agentes do governo da China sem informar as autoridades americanas, disseram os promotores edit

NOVA YORK, 17 Abr (Reuters) - Autoridades policiais dos Estados Unidos prenderam dois moradores de Nova York por supostamente operarem uma "esquadra de polícia secreta" chinesa no bairro de Chinatown, em Manhattan, disse o principal promotor federal do Brooklyn em comunicado nesta segunda-feira.

Liu Jianwang, 61, e Chen Jinping, 59, enfrentam acusações de conspiração para atuar como agente do governo da China sem informar as autoridades americanas e obstrução da justiça, disseram os promotores. Eles devem comparecer ao tribunal federal do Brooklyn ainda nesta segunda-feira.

As acusações surgem no momento em que o Departamento de Justiça intensifica as investigações sobre o que chama de tentativas de "repressão transnacional" por adversários dos EUA, como China e Irã, para intimidar oponentes políticos que vivem nos Estados Unidos.

"Esta acusação revela a violação flagrante do governo chinês da soberania de nossa nação ao estabelecer uma delegacia de polícia secreta no meio da cidade de Nova York", disse Breon Peace, o principal promotor federal do Brooklyn, em um comunicado.

Os promotores disseram que Lu em 2018 tentou persuadir um indivíduo considerado fugitivo pela China a voltar para casa, disseram os promotores. Esse indivíduo relatou ter sido assediado e ameaçado, disseram os promotores.

O governo da China em 2022 pediu a Lu que ajudasse a localizar um indivíduo que vivia na Califórnia e era considerado um ativista pró-democracia, disseram os promotores.

Os promotores disseram que a dupla admitiu ao FBI que apagou suas comunicações com um funcionário do governo chinês depois de saber que estavam sob investigação.

Os promotores federais acusaram mais de uma dúzia de cidadãos chineses e outros de realizar campanhas de vigilância e assédio contra dissidentes que vivem nos Estados Unidos, inclusive tentando repatriar à força pessoas que a China considerava fugitivas.

As acusações surgiram depois que o diretor do FBI, Christopher Wray, disse a um comitê do Senado dos EUA em novembro que estava " muito preocupado " com a presença de tais estações nas cidades dos EUA.

Ele disse que o governo chinês estabelecendo uma presença policial nos Estados Unidos "viola a soberania" e contorna a cooperação policial.

