FBI revela que Trump mantinha documentos ultra secretos em seu resort

Apoie o 247

ICL

WASHINGTON, 26 de agosto (Reuters) - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou nesta sexta-feira que está investigando o ex-presidente Donald Trump por remover registros da Casa Branca porque acredita que ele detinha documentos obtidos ilegalmente, incluindo alguns envolvendo coleta de inteligência e fontes humanas clandestinas - entre os mais próximos dos Estados Unidos.

O departamento divulgou uma declaração fortemente redigida que sustentou a extraordinária busca do FBI em 8 de agosto na residência de Trump na Flórida, na qual os agentes apreenderam 11 conjuntos de registros confidenciais, incluindo alguns rotulados como "ultra secretos" como documentos que poderiam ameaçar gravemente a segurança nacional se expostos.

Na declaração, um agente não identificado do FBI disse que a agência revisou e identificou 184 documentos "com marcas de classificação" contendo "informações de defesa nacional" depois que Trump devolveu em janeiro 15 caixas de registros governamentais procurados pelos Arquivos Nacionais dos EUA. Outros registros nessas caixas, de acordo com a declaração, continham notas manuscritas de Trump.

A busca fez parte de uma investigação federal sobre se Trump removeu e manteve documentos obtidos ilegalmente quando deixou o cargo em janeiro de 2021 depois de perder a eleição de 2020 para o presidente Joe Biden e se Trump tentou obstruir a investigação.

Trump, um republicano que está considerando outra candidatura presidencial em 2024, descreveu a busca aprovada pelo tribunal na propriedade de Mar-a-Lago, em Palm Beach, como politicamente motivada e na sexta-feira novamente a descreveu como um "arrombamento".

Documentos divulgados com o depoimento revelaram que "um número significativo de testemunhas civis" informadas sobre as ações de Trump após deixar o cargo estavam ajudando na investigação, uma divulgação rara.

A busca foi uma escalada significativa de uma das várias investigações federais e estaduais que Trump está enfrentando envolvendo seu tempo no cargo e em negócios privados.

'PROVA DE OBSTRUÇÃO'

O agente que redigiu o depoimento escreveu que, depois que o FBI revisou os materiais que Trump devolveu em janeiro aos Arquivos Nacionais – a agência responsável por preservar os registros do governo – havia motivos prováveis ​​para acreditar que mais documentos ainda estavam dentro de Mar-a-Lago.

"Também há uma causa provável para acreditar que evidências de obstrução serão encontradas nas instalações", acrescentou o agente.

Outros registros relacionados à defesa que Trump retornou continham referências a tópicos, incluindo "fontes humanas clandestinas" que ajudam na coleta de inteligência dos EUA, mostrou a declaração, bem como detalhes sobre como o país conduz vigilância estrangeira e informações coletadas usando uma lei que estabeleceu a Programa de vigilância doméstica dos EUA.

A declaração juramentada de 32 páginas, uma declaração juramentada delineando evidências que deu ao Departamento de Justiça uma causa provável para pedir a um juiz que aprovasse um mandado de busca, foi fortemente redigida a pedido do departamento. A maioria das páginas tinha pelo menos algumas partes escurecidas. Alguns completamente apagados. Mais seis páginas de documentos foram lançadas com ele.

O departamento tinha procurado manter a declaração em segredo. Mas depois que organizações de mídia processaram para torná-lo público, o juiz magistrado dos EUA Bruce Reinhart, que aprovou o mandado de busca com base no depoimento, ordenou na quinta-feira a divulgação de uma versão redigida.

Na sexta-feira, Trump apresentou uma moção "suplementar" pedindo ao tribunal que impeça o governo de revisar os documentos apreendidos em Mar-a-Lago até que um terceiro conhecido como "mestre especial" possa ser nomeado para supervisionar a revisão.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.