"Febre misteriosa" mata pelo menos 50 pessoas em uma semana na Índia

247 - Pelo menos 50 pessoas do estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, morreram após sentir febre e outros sintomas de uma doença ainda não identificada por autoridades médicas. Outras centenas foram internadas em seis distritos da parte leste do estado, o mais populoso do país, de acordo com informações publicadas pela BBC. A maioria dos óbitos foi de crianças.

Entre as queixas, estão sintomas como desidratação, dores de cabeça e nas articulações e náuseas. Também houve casos de erupções na pele, que se espalharam por pernas e braços. Nenhum dos mortos testou positivo para a Covid-19.

Médicos de distritos afetados - Agra, Etah, Firozabad, Kasganj, Mathura e Mainpuri - suspeitam que a causa das mortes seja dengue, infecção viral transmitida por mosquitos.

De acordo com os profissionais de saúde, muitos dos pacientes foram hospitalizados com declínio na quantidade de plaquetas, componente do sangue responsável pela ajuda na formação de coágulos, o que caracteriza uma dengue mais grave.

