Felipe Neto acusa Israel de promover fake news ao dizer no Twitter que Lula negou o holocausto: “mentira deslavada”

247 - O Youtuber Felipe Neto usou suas redes para desmentir uma fake news compartilhada pelo governo de Israel em sua página oficial no Twitter/X. De acordo com a postagem, Lula negou a existencia do holocausto, algo que é mentiroso e sem fundamento. O presidente, durante declaração neste domingo à imprensa, comparou o holocausto às politicas de guerra israelenses, ao denunciar o genocídio em Gaza, algo que foi omitido na postagem.

“Perfil oficial de Israel no Twitter afirmou categoricamente que Lula nega o Holocausto. Isso não só é mais uma mentira deslavada proferida pela atual gestão de Israel, é uma vergonha histórica de um governo que se acostumou a mentir para justificar todas as suas atrocidades”, denunciou Neto.

O presidente Lula tem se destacado como a principal voz no mundo a se erguer contra o genocídio perpertrado pelo governo de Benjamin Netanyahu contra o povo palestino. Desde o 7 de outubro, Netanyahu já comandou o assassinato de 30 mil palestinos, sobretudo mulheres e crianças, feriu 70 mil, deslocou 1,5 milhão de pessoas e destruiu as residências e a infraestrutura de Gaza.

A despeito da postura do governo israelense, rabinos judeus ortodoxos do grupo Torah Judaism dão razão ao presidente brasileiro e dizem que as ações de Netanyahu são ainda mais graves do que as práticas nazistas. Confira:

