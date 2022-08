Ferrovia do Cinturão e Rota é divisor de águas para o Quênia

Apoie o 247

Leonardo Sobreira, de Pequim (247) - Seja pela emissão de bilhetes eletrônicos, terminais modernos ou viagens reduzidas pela metade do tempo, o sistema ferroviário ligando Mombasa a Nairóbi, as duas principais cidades do Quênia, vem beneficiando a vida de milhões de pessoas e colocando o país no caminho da industrialização.

Inaugurada em maio 2017, a ferrovia de bitola padrão (SGR, na sigla em inglês) é um projeto-chave no Quênia sob a iniciativa do Cinturão e Rota e a maior construção chinesa no país, tendo sido concebida apenas quatro anos antes, em agosto de 2013, pelo presidente da China, Xi Jinping, e o então líder do Quênia, Uhuru Kenyatta. Ela substitui a velha tecnologia e sistema ferroviário construídos pelos colonos britânicos há mais de 100 anos, afligida por baixas velocidades, instalações obsoletas e baixa carga útil.

Graças à visão dos dois presidentes, a jornada para os passageiros entre as duas cidades foi reduzida de 10 para 5 horas. De acordo com dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas do Quênia em 6 de julho, o trem de passageiros SGR transportou cerca de 7,78 milhões de passageiros entre Nairóbi e Mombasa desde junho de 2017. Em 2021, o trem construído na China transportou um número recorde de passageiros --2 milhões de pessoas.

Além disso, a mobilidade de bens e serviços foi aprimorada. Segundo Philip Mainga, diretor da Kenya Railways, a ferrovia transportou 20 milhões de toneladas de carga, elevando o status do país como um centro manufatureiro, comercial e logístico.

"Nossas exportações estão aumentando, e estamos vendo uma mudança", disse Mainga, acrescentando que a ferrovia está projetada para contribuir de 2 a 3% para o PIB do Quênia.

Ele também destacou a transferência de habilidades: "Agora nosso pessoal pode executar as operações, dirigir suas locomotivas, continuar com o trabalho de sinalização, reparar e manter nossos vagões".

O SGR está alinhado com o Plano Diretor Ferroviário da África Oriental, que visa revitalizar as ferrovias existentes que servem a Tanzânia, Quênia e Uganda, estendendo-as inicialmente para Ruanda e Burundi e, eventualmente, para o Sudão do Sul, Etiópia e além. Também é um projeto Kenya Vision 2030, que coloca o transporte eficiente como um dos principais pilares do desenvolvimento nacional e regional.

Ecologia é prioridade

Para garantir a biodiversidade, uma vez que o SGR corta o Parque Nacional Tsavo, o maior e mais antigo santuário de vida selvagem do Quênia, lar de elefantes, girafas e zebras, cercas elétricas em ambos os lados da pista e passagens inferiores largas em intervalos curtos foram erguidas.

A flora também recebe atenção especial. Ali Mohamed, um morador de 44 anos de uma vila serena com vista para um manguezal na borda noroeste de Mombasa, disse que, além de regular o clima costeiro, a instalação de passagens e bueiros garantiu que houvesse um mínimo de perturbação na floresta de mangue, que é um importante criadouro de peixes.



“Visitei o SGR quando sua construção começou e testemunhei a restauração das seções anteriormente degradadas da floresta de mangue em nossa localidade”, disse Mohamed, que é fundador da Bidii Creek Conservancy, um lobby verde com sede em Mombasa.

Além disso, ao contrário dos caminhões, os trens SGR que operam ao longo do corredor não emitem fumaça para a atmosfera, impulsionando a busca do Quênia por melhor qualidade do ar. (Com Xinhua).

