Festival da Lua: Feriado nacional de três dias é celebrado na China a partir deste sábado

A lua brilhante paira alta, clara e brilhante; reunir a família é o mais importante no Festival de Meio do Outono edit

Apoie o 247

ICL

A partir deste sábado (10) até segunda-feira (12), a China celebra o Festival da Lua, também chamado de Festival do Meio do Outono. A celebração ocorre no décimo quinto dia do Oitavo Mês Lunar, que este ano cai no dia 10 de setembro.

As pessoas aproveitam para reunir com as famílias e os amigos, trocar presentes, agradecer as colheitas, viajar pelo país e se deliciar com os famosos bolinhos da lua cuja forma e sabor variam nas diferentes regiões do país.

Uma das lendas que deu origem ao Festival da Lua diz que o arqueiro Hou Yi e a esposa, Chang’e, foram separados após ela beber um elixir que a fez voar até a Lua e se tornar uma Deusa. A tradição começou durante a Dinastia Tang (618 a 907 aC), há mais de três mil anos.

A China tem um rico folclore do Festival do Meio Outono. Em Taiwan, existe uma tradição chamada "Adoração ao Senhor Coelho", que se originou em Pequim há mais de 300 anos. Além da China, o feriado também é celebrado em outros países da Ásia, como Japão, Laos e Singapura.

Festa de Gala da CMG celebrará Festival da Lua

Outra tradição chinesa do feriado é a celebração da Festa de Gala do Festival da Lua promovida pelos veículos de comunicação do Grupo de Mídia da China (CMG, da sigla em inglês), como a CCTV.

Neste ano, a CCTV escolheu a cidade de Zhangjiagang (antiga, Suzhou), província de Jiangsu, no leste do país, para apreciar a lua e exibir a festa, a partir das 20h.

A programação será acompanhada pela Ópera Kunqu de Pingtan - ilha da província de Fuzhou, a leste do país - uma das formas operísticas mais antigas da China que é considerada a mãe de muitos outros tipos de óperas tradicionais.

A performance musical apresentará os três trechos da Ópera da Lua: "A Lua no Rio", "Lua das Montanhas e dos Rios" e "A Lua no Futuro". Também será exibido o programa infantil "Moon Family Banquet" (Banquete da Família da Lua, em tradução livre).

A edição da festa de gala deste ano aposta na tecnologia e vai combinar expressão artística, herança cultural e paisagens reais para ressaltar as tradições e o orgulho chineses.

Os taikonautas da Shenzhou 14 Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhe enviarão uma mensagem por vídeo para a festa. O cantor Li Yuchun entoará a canção "The Stars in the Milky Way".

A programação especial será exibida no CCTV Integrated Channel (CCTV-1), Variety Channel (CCTV-3), Chinese International Channel (CCTV-4), Music Channel (CCTV-15), canais 8K de ultra-alta definição, Voz da Literatura e Arte, Voz da Música, Voz da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, Voz do Estreito de Taiwan, CCTV News Client, CCTV, CCTV Network e outras novas plataformas de mídia e plataformas sociais no exterior.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.