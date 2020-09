Figura central no Occupy Wall Street, antropólogo David Graeber morre aos 59 anos

247 - Um dos principais dirigentes do movimento Occupy Wall Street, David Graeber morreu na quarta-feira, 2, aos 59 anos. O Occupy Wall Street ocorreu em 2011 diante do desgaste do regime político norte-americano após a crise de 2008. Graeber é creditado pela popularização do slogan “nós somos os 99%”.

Ele morreu após passar mal durante uma viagem a Veneza. O antropólogo foi levado ao hospital, mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi divulgada.

“Ontem, a melhor pessoa do mundo, meu marido e meu amigo, David Graeber, morreu em um hospital em Veneza”, anunciou em um tuíte sua mulher, Nika Dubrovsky.

Ele era professor da London School of Economics (LSE) e um ferrenho crítico do capitalismo e de suas mazelas sociais. Dentre suas publicações mais famosas estão seus escritos sobre economia e a política financeira e monetária dos bancos.

