Filha de Soleimani diz que Trump 'é louco' e que martírio de seu pai trará um 'dia sombrio' para os EUA

Zeinab Soleimani, filha do general iraniano Qasem Soleimani, assassinado na semana passada em um ataque de drones lançado pelos Estados Unidos no Iraque, disse nesta segunda-feira (6) durante a cerimônia fúnebre em Teerã em memória de seu pai que seu "martírio" trará um "dia escuro" para os EUA e seu aliado Israel, relata o canal de televisão Al-Arabiya.

247 - "Trump, seu louco, não pense que tudo terminou com o martírio de meu pai", disse Zeinab Soleimani em um discurso dirigido a milhares de pessoas que compareceram à Universidade de Teerã para assistir ao funeral do general Soleimani.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, presidiu as orações. Soleimani foi morto na sexta-feira passada em um ataque aéreo realizado perto do aeroporto de Bagdá, capital do Iraque. Horas depois, o Pentágono assumiu a responsabilidade pelo ataque e informou que Soleimani era seu alvo, informa Russia Today.

Após o funeral, os restos mortais do general serão transferidos para Qom, um dos centros xiitas do Islã.

Quando o presidente do Irã, Hasan Rohaní, visitou a casa do general assassinado para homenagear sua família, Zeinab pediu vingança pela morte de seu pai.